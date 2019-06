El precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, ratificó su postulación para las elecciones y se mostró confiado en que el partido UNIR se mantendrá dentro de la coalición pese a traspaso de su líder, Alberto Asseff, al oficialismo.





"Estamos convencidos de que el Frente Despertar va a poder competir, así que todo esto se va a transformar en un mal rato para todos aquellos que trabajan en este proyecto", sostuvo el economista liberal.





En diálogo con Radio Mitre, el postulante a la Casa Rosada señaló que los últimos sondeos que recibió le dan al espacio "siete, ocho puntos".





Luego de que el precandidato a vicepresidente de Juntos Somos el Cambios, Miguel Ángel Pichetto, negociara la salida de UNIR del Frente Despertar, o al menos la de su líder, Alberto Asseff, Espert ratificó su postulación y afirmó que, por los plazos legales, el sello en cuestión seguirá en su coalición.





"La Convención del partido UNIR es la que me unge como candidato, por lo que una nueva Convención es la que se tendría que constituir para dar de baja la candidatura. Por los plazos, no es factible, por lo tanto Espert no sólo va a competir, sino que dentro del Frente Despertar va a estar el partido UNIR", analizó.

"Una convención nacional del partido UNIR a mí me unge como precandidato, por lo cual, una nueva convención del partido necesitaría constituirse para modificar esta situación. Por lo tanto, espero no sólo competir sino que lo más probable es que lo haga con el frente Despertar dentro del cual va a estar el partido UNIR", aclaró el economista en cuanto a términos legales.

El precandidato a presidente confirmó al periodista Luis Rosales como su compañero de fórmula.