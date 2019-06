Tras una separación complicada, Julieta Prandi confirmó en su cuenta de Instagram su relación con el músico Matías Zanuzzi, un músico 17 años mejor que ella.

Con dos fotos donde se los ve muy enamorados, la modelo escribió: "A veces tardo… Gracias Mati por abrir mis ventanas y ser mi aire".

El amor nació cuando Zanuzzi, músico de 21 años, la invitó a formar parte del videoclip de una de sus canciones, "Bailame".

Filmado hace casi tres meses, allí el cantante y la modelo entablan un juego de seducción que terminó trascendiendo la pantalla y concretándose en la vida real, como ya ha sucedido tantas otra veces en el espectáculo.

Prandi y Claudio Contardi se separaron a mediados de 2018 luego de diez años de relación y dos hijos por "diferencias irreconciliables y mentiras".

Días atrás, Julieta se permitió dar detalles de la ruptura. "Me tuve que ir de mi casa. Él no quería irse así que me fui yo con los nenes -contó en el ciclo PH, Podemos Hablar-. Alquilé un departamento, es algo provisorio porque estoy con los trámites de divorcio. En diciembre inicié el trámite de manera unilateral, pero en una audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo".

Y agregó: "Por los hijos, uno soporta muchas cosas impensadas. Estábamos separados bajo el mismo techo y viviendo una situación no del todo amena. Y para preservarlos a ellos, prefería llorar en silencio".