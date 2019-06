Stranger Things vuelve a Netflix con nuevos episodios este 4 de julio, una fecha especial para los estadounidenses, ya que es el día que celebran su independencia.

En esta nueva aventura, Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaghlin), Max (Sadie Sink) y Will (Noah Schnapp) deberán volver a pelear contra el Demogorgon.

Y en esta nueva entrega de la serie más popular de Netflix todo parece indicar que el nuevo huésped del antagonista será Billy, hermanastro de Max, interpretado por Dacre Montgomery.

Ross y Matt Duffer, creadores de la serie, han declarado, que esta nueva temporada es la más divertida aunque avisan que también es la más “terrorífica e intensa”. “Es una salvaje mezcla de tonos que pensamos que realmente diferencia a esta temporada”, afirman.