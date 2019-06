Gloria Carrá abrió su corazón y reveló que muchas mujeres del medio se le han “tirado”, así como también fuera de los medios.

A su vez, explicó que la primera vez se sorprendió ante esta propuesta sexual pero luego ya no.

Y confesó: “De todos modos me encantaría que me gusten las mujeres… Creo que una mujer me puede entender más. De hecho, en reuniones de mujeres me doy cuenta que nos entendemos más. Pero soy heterosexual, no me pasa nada viendo a otra mujer, reconozco la belleza de otra mujer pero nada más”, agregó la actriz en el ciclo radial Falta de Respeto.

Para finalizar, Gloria Carrá hizo un análisis sobre su historial amoroso ante la consulta sobre si los hombres le habían hecho mal: “No, tuve parejas maravillosas y tampoco soy celosa ni ando revisando celulares. A mí sí me lo hicieron una vez… ¿Viste cuando no te tenés que olvidar el teléfono y te lo olvidás? Bueno, eso… Y justo mi pareja del momento leyó un mensaje que no debería haber leído y se armó: él reclamando el mensaje que leyó y yo que el me revisará el teléfono”, sentenció la actriz.