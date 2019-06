Un subcomisario de la Policía de la Ciudad fue asesinado en las últimas horas de un balazo en la cabeza en el partido bonaerense de La Matanza y se investigan las causas del crimen.



Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo el sábado por la noche en la calle Talcahuano al 700, de la localidad de Villa Madero, y la víctima fatal fue identificada como Patricio Hernán Didoni, quien se desempeñaba en la comisaría 9 A (ex 42) del barrio porteño de Mataderos.



Los investigadores manejan como hipótesis la de un intento de robo frustrado de la camioneta del subcomisario y la de una disputa personal de Didoni con el o los homicidas.



En ese sentido, respecto a la primera posibilidad, llamó la atención que no le robaron ni el vehículo ni la billetera ni el reloj, más allá que pudieron no haber logrado ese objetivo.

La víctima apareció tirada en el asfalto con un balazo en la cabeza y su camioneta, un Jeep Renegade, en marcha, por lo que se estima que llegaba o salía de su vivienda al momento de recibir el ataque a balazos.



Asimismo, testigos y especialistas estiman que el arma que usaba el subcomisario -Pietro Bereta- se habría trabado al momento de defenderse de los atacantes, por lo que no pudo efectuar algún disparo.



El policía fue trasladado de urgencia al Hospital "Alberto Balestrini" de Ciudad Evita, pero murió minutos después como consecuencia de la herida que recibió.

Los investigadores analizan un video que aportó un vecino de sus cámaras de seguridad, ya que al momento del ataque se ve pasar un Fiat Punto o un Volkswagen Gol oscuro y a unas persona escapar corriendo del lugar, por lo que podría ser el rodado en el que se trasladaron los homicidas y uno de los sujetos huyendo a pie.



Efectivos de la policía Bonaerense, a cargo del hecho, tendrían reconocido a los autores del hecho y se espera en las próximas horas diferentes allanamientos para poder detenerlos.