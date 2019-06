A una semana exacta de su arribo a la Argentina, Juan Darthés regresó a Brasil. El actor fue visto anoche en el aeropuerto de Ezeiza, y el periodista Ángel De Brito publicó imágenes del momento previo al vuelo que lo llevó de regreso a San Pablo, ciudad de la que es oriundo.

La semana pasada, el abogado de Darthés, Fernando Burlando le comunicó a La Nación que el retorno a la Argentina del actor denunciado por Thelma Fardin "no obedece a un motivo" específico.

Su regreso a la Argentina se produjo en medio de fuertes testimonios brindados por colegas como Claribel Medina y Romina Gaetani.

Medina aseguró que el actor "tiene un problema con las mujeres" y que "no sabe por dónde le pasa, pero no es un buen compañero de trabajo en general, en mis dos experiencias con él".

Gaetani, por su parte, declaró que Darthés "se pasó de la raya" cuando grababan la primera ficción: "No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que no puedo decir ahora".

El pasado 6 de junio, el actor no se presentó a la audiencia de conciliación con motivo de la demanda que él mismo le inició a Anita Coacci por calumnias e injurias, luego de que la actriz y cantante lo acusara de acoso sexual.

Todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando la actriz Thelma Fardin lo denunció por violación en la justicia nicaragüense, tras lo cual el actor se instaló en San Pablo.