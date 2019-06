El seleccionado "albiceleste", beneficiado por el 5-0 que Brasil cosechó ante Perú, se juega a todo o nada en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre para seguir con vida en la Copa América.

Argentina, último en la Zona B de la Copa América Brasil 2019, se enfrentaba a Qatar, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, con la necesidad de sumar su primer triunfo para continuar en el torneo.

A los 4' y tras un error del arquero, Lautaro Martínez abrió el marcador para darle aire al seleccionado e ir al descanso 1-0.

Noticias relacionadas

El conjunto dirigido por Scaloni está obligado a ganar para no quedarse afuera de la Copa América en fase de grupos, por primera vez en su historia.

EL GOL DE MARTÍNEZ: