Con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero, la Selección Argentina levantó su nivel y se impuso para clasificar a la próxima fase de CopaAmérica, el equipo logró el pasaje a la próxima fase como segundo del Grupo B. El viernes desde las 16 se medirá ante Venezuela.

El combinado nacional salió al campo de juego del Arena do Gremio con la actitud que solicitaba el partido: propuso una presión agresiva ante un equipo que lo esperó en la mitad de campo.

La Argentina llegó al partido con Qatar con la necesidad de ganar. La derrota con Colombia y el empate con Paraguay dejaron a la Selección caminando por la cornisa. Pero el conjunto nacional logró superar la prueba, se impuso 2 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América, en donde se enfrentará con Venezuela. Lautaro Martínez, a los tres minutos, y Sergio Agüero, sobre el final, marcaron los goles de una victoria fundamental.

Argentina arrebató la pelota y transformó al campeón de Asia en un equipo inofensivo. A nueve minutos del final, el dominio se tradujo en el 2-0: Agüero se quitó el embrujo, avanzó a pura potencia y definió con un remate cruzado.

MIRÁ EL GOL: