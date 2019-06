Rocío Guirao Díaz levantó suspiros en sus seguidores de las redes sociales con una foto muy hot en el que muestra su escultural figura en su cuenta de Instagram.

La rubia posteó la foto para darle fin al descanso pero despertó suspiros de sus seguidores.

Rocío compartió la postal de una producción fotográfica donde se lució una sensual bikini de su colección y enloqueció a sus seguidores que no dejan de likear la publicación y de dejarle hermosos mensajes de cariño.

Hace unos días, se animó a contar un incómodo momento que le hizo pasar su esposo, Nicolás Paladini.

La modelo dejó al descubierto su interna familiar. "¡Se me hizo amigo de un ex! ¡Una cosa que no tiene que suceder! Me dijo: 'no sabés qué buena onda, jugamos al tenis'. Le respondí '¡¿Es necesario?! ¡¿A vos te parece?!'. Una cosa muy rara", exclamó indignada.

Todo parece que quedó en una anécdota y la modelo se encuentra en su mejor momento con su marido.