Romina Winer brindó toda la información en CANAL 26 para tener en cuenta antes de salir de casa sobre el tránsito. Demora, cortes y choques entre otras cosas.



Una mañana con visibilidad reducida en los accesos a Capital debido a los bancos de niebla, los más afectados son la Autopista Ezeiza-Cañuelas, sectores de Panamericana y Ricchieri.

La niebla obligó a postergar vuelos durante la madrugada en Ezeiza debido a la poca visibilidad.

Los accesos a la Capital están con tránsito lento, demoras en Panamericana sentido a Ciudad debido a un choque.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

En Acceso Oeste se produjo otro choque en el kilómetro 24 sentido a Capital, el auto chocó en el carril izquierdo y si bien está liberado, hay demoras.

Autopista Buenos Aires-La Plata presenta demoras desde el kilómetro hasta Paseo del Bajo, kilómetros 37 y 47 no posee energía debía al apagón en La Plata.

En la Ruta Nacional 9 se produjo un choque entre dos camiones en Santa Fe, en altura Carcarañá.

Your browser does not support the video element.

TRENES

Tren Roca opera con demoras por un pasajero que sufrió una descompensación.

SUBTES

Operan con normalidad

VUELOS EZEIZA Y AEROPARQUE

Operan con normalidad.