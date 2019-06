Un subcomisario de la Policía de la Ciudad fue asesinado de un balazo en la cabeza en Villa Madero y se investigan las causas del crimen. En primera instacia, se cree que el móvil del asesinato fue el del robo, aunque se evalúan otras hipótesis.

La fuga de los asesinos quedó registrada por las cámaras de seguridad de las casas de la zona.

Tras el crimen encontraron quemado el vehículo en Ciudad Oculta. Por el caso, no hay detenidos.

Tras el luctuoso hecho, durante la mañana de este lunes se llevó a cabo el velatorio del oficial

policial asesinado.

Los restos fueron despedidos por familiares y allegados en la Casa Malabia, del barrio porteño de Palermo.

Sepultan al subcomisario fallecido en el Cementerio de la Chacarita, en la Capital Federal.

El hecho se produjo el sábado por la noche en la calle Talcahuano al 700, de la localidad de Villa Madero, y la víctima fatal fue identificada como Patricio Hernán Didoni, de 40 años de edad, quien se desempeñaba en la comisaría 9 A (ex 42) del barrio porteño de Mataderos.