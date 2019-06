El 19 de julio se estrenará en Netflix la tercera temporada de La Casa de Papel y largaron un nuevo video con Martín Palermo.

El actor argentina Rodrigo De la Serna personificará a Palermo y ante la noticia de cuál iba a ser su nombre, Netflix decidió probar al ex Boca para sumarse al equipo del Profesor.

“Martin Palermo flashea con La Casa de Papel”, el nuevo trailer de la serie. ¡Miralo!

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La publicidad, lo muestra al ex jugador que se entera sobre el nuevo personaje llamado Palermo y piensa que él es el ladrón, por lo que imita todo lo ocurrido en las anteriores temporadas. Finalmente, con su peculiar actuación de "loco", observa que el nuevo personaje hace referencia a Rodrigo de La Serna e insulta al aire.

Por lo que se pudo ver en algunos adelantos, los integrantes de la banda de ladrones están dispersos por el mundo disfrutando de su botín obtenido en la temporada dos y algo los vuelve a unir.