Nahir Galarza, detenida por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, le informó a las autoridades del complejo en el que está detenida que es víctima de una compañera que está obsesionada con ella.

La joven inicialmente había denunciado que había sido acosada sexualmente por una compañera de su pabellón en la cárcel, pero ahora aseguró que fue abusada.

En ese marco algunas internas declararon que la denuncia de la joven es verdadera: “Una compañera me contó que cuando me bañaba, esta chica se subía a una silla para espiarme y verme desnuda, porque el baño no tenía techo. Y que a veces me miraba por una mirilla. Una vez me manoseó”, denunció Galarza.

Este sábado, declaró una interna llamada Yanina y avaló en parte los dicho por Nahir. “Había cierta obsesión con ella, por su fama y su belleza, no creo que haya sido abuso, acoso podría ser”, dijo.

"Pasa como en las cárceles de varones, cuando hay un chico lindo, o monono, como le dicen, van a querer estar con él. Con Nahir lo vi desde un primer momento, sé que algunas la miraban, pero no fui testigo del acoso", declaró otra de las convictas.

"Se le tiró encima varias veces, la arrinconó y le propuso tener algo, y Nahir la aclaró que le gustan los chicos. Vivió un momento muy feo”, dijo otra de las internas allegadas a la joven asesina", declaró otra de las internas.