Francesco, el hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni, estuvo internado en el Sanatorio Finochietto tras un cuadero de fiebre muy alta, en el que los médicos decidieron dejarlo en observación tras diagnosticarle un cuadro gripal.

La joven participó del Bailando junto a Charlotte Cannigia en la Salsa de a tres, pero la salud de su pequeño la condicionó para el show.

More Rial comentó que “el bebé la otra semana tuvo bronquiolitis y había suspendido el viaje a Córdoba, lo retomamos pero lo tuvimos que volver a suspender”. Dado que Charlotte mencionó que no le importaba que More no fuera a bailar, la hija de Jorge Rial sostuvo: “no la escuché pero Charlotte mientras tenga con quien bailar, si no estaba yo, estaba Barby. Si se preocupaba si estoy o no, es un tema aparte. Es su ensayo”.

Y remarcó que “ya hablé con Barby y todos pensaban que no iba a venir, pero ayer hablé con Facundo y le pedí que salga temprano del trabajo porque tengo que ir y cumplir. El viernes dije que sí y no podía decir que no, pero si llegaba a decir que no era entendible porque mi hijo estaba internado”, de hecho, indicó que “hace más de 10 días estaba enfermo el bebé”.

Ante los fuertes planteos realizados por su ausencia, More Rial consideró que: “me parece que están todos tratando de armar un problema con el equipo de Charlotte y no lo hay. Con ella tengo la mejor” y agregó que “tratan de buscar un problema y no lo hay”.

Consultada sobre la posibilidad de ensayar, More Rial remarcó que “la semana pasada ensayamos dos veces” y “después 3 horas el sábado y hoy ensayamos una hora”. “Me tuve que dividir porque no me quedaba otra porque asumí el compromiso con Charlotte”.

Finalmente, detalló que “Fran estuvo internado por una bronquiolitis. Tenía mucha fiebre y muy altos los globulos blancos. La de anoche fue una noche bastante jodida, con Facu nos quedamos en la clínica. Hace un ratito le dieron el alta”.