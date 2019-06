En el Palomar, luego una persecución coordinada por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Morón, fue desarticulada una banda de “roba ruedas” integrada por un policía de la Ciudad.





Todo comenzó tras una denuncia al servicio 991 realizada por un vecino. El alerta señalaba acerca de un hurto de neumáticos cometido sobre Villegas y Guaraní, de El Palomar. De inmediato, luego de recibir esta información, el COM coordinó el envío de efectivos al lugar.





Así, mediante las cámaras de seguridad de Morón, los operadores divisaron que los ladrones se movían en un Ford Fiesta bordó sobre Avenida Vergara. En paralelo, a través de los DOMOS 360º, detectaron el instante en el que evadían un control policial sobre esa vía. Con estas precisiones, fue activado el protocolo de seguimiento.





Poco después, la banda intentó escapar por el Metrobús de Haedo hasta que abandonó el auto en Presidente Perón y La Rioja, donde, finalmente, trató de huir a pie.

Siempre bajo la supervisión del COM, la persecución fue informada en tiempo real a los móviles que trataban de dar con el grupo. Para mantener un rápido intercambio de datos, los agentes de Morón y los efectivos provinciales utilizaron los equipos “multiagencia”, adquiridos tras la reciente inversión en seguridad impulsada por el Municipio.





“Esta captura es el resultado de una combinación de esfuerzos coordinada por nuestros agentes”, sostuvo el Secretario de Seguridad Ciudadana, Bernardo Magistocchi. “Por directiva del Intendente Ramiro Tagliaferro, en Morón, las fuerzas trabajan de manera articulada con la ventaja que brindan las distintas herramientas tecnológicas centralizadas en el COM”, agregó.

Los delincuentes fueron detenidos por efectivos del Comando de Patrullas Morón y de la Comisaría 6ta de El Palomar. En ese marco, fue registrado su vehículo, en el que se encontraron seis neumáticos que habían sustraído en un mismo raid.



También se determinó que uno de ellos contaba con antecedentes penales, mientras que el otro resultó ser integrante de la Policía de la Ciudad. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia.





El procedimiento fue realizado por el personal del Comando de Patrullas de Morón, la Comisaria 6ta de El Palomar y la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Morón.