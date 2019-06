Andrea Frigerio viajó a España junto su marido para visitar a su hija y, tras unos días en Ibiza, fue víctima de los abrevalijas en el Aeropuerto de Ezeiza.

Según denunció la actriz en su cuenta de Instagram, su valija fue violada, a pesar del candado, y parte de sus pertenencias fueron robadas.

Your browser does not support the video element.

Desde su cuenta de Instagram, hizo su descargo en una historia. "Abrevalijas, Iberia, Ezeiza chorros", escribió sobre una foto de su valija donde se ve ropa desordenada.

Noticias relacionadas

Más tarde, en una nueva publicación se grabó arriba del auto mientras intentaba comunicarse para realizar la denuncia a la línea aérea en la que viajó. "En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. ¡Por favor manténgase a la espera! Jajaja y así media hora. El servicio de Iberia, en combinación con el factor argentino (chorros) es un combo increíble. #dalequeva!", opinó, con notable enojo, la actriz.

Por otra parte, aseguró que el robo que sufrió no fue a dedo y que nadie se hizo responsable hasta el momento, ni Iberia, ni el aeropuerto.