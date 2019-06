La actriz Isabel Sarli, ícono del cine erótico argentino, murió este martes a los 83 años de edad, mientras se estaba internada en el Hospital de San Isidro.

La inolvidable "Coca" había sido hospitalizada por recaída después de una fractura de cadera que sufrió en marzo y un cuadro de infección urinaria.

Su paso por la escena nacional dejó huella, por la inseparable dupla que hizo con el gran amor de su vida, Armando Bo, director de sus películas eróticas con las que Sarli destacó como ninguna.

Su trabajo ha sido revalorizado décadas más tarde por su contenido camp, naif, kitsch y grotesco, lo que a su vez convirtió a sus filmes en películas de culto.

Aquí, un homenaje con las mejores fotos y videos de su extensa trayectoria.

Isabel Sarli en "Carne", de 1968.

"La mujer del zapatero", de 1965.

"Fiebre", estrenada en los cines en 1971.

"La dama regresa", con su vuelta a la pantalla grande en 1995.

Los mejores videos de Isabel Sarli y sus películas:

Baile sexy en "La mujer de mi padre", de 1968.

Compilado de muchas de sus escenas en la pantalla grande.