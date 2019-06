Varios vuelos registraron algunas demoras en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini debido a la retención de servicio de los controladores aéreos, quienes reclaman medidas de seguridad y nuevas discusiones sobre las condiciones de trabajo.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) puso en marcha el jueves un plan de acción para que las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) les des una respuesta.

Fuentes sindicales señalaron que existe preocupación por la "gran congestión" que se generó en Ezeiza ante el traslado de vuelos que antes operaban en Aeroparque, donde también había elevado tráfico aéreo.

Los afiliados a este gremio se reunirán nuevamente el jueves en una asamblea a las 12:45 en la puerta 50 del Aeropuerto de Ezeiza para debatir los nuevos pasos a seguir en este plan de lucha, anticiparon voceros sindicales.

Los controladores afectaban exclusivamente los despegues, exceptuando las aeronaves en emergencia y aquellas que operan para el servicio de búsqueda y salvamento, traslados sanitarios y de órganos.

El gremio de los controladores piden a la EANA una respuesta a las denuncias realizadas sobre "las condiciones de prestación de los servicios, las situaciones de acoso y discriminación, el preocupante estado de los servicios de navegación aérea".

Asimismo, ATEPSA denuncia "el incremento en la carga de trabajo con la aprobación de nuevas rutas aéreas y la falta de compromiso por parte de la EANA a la hora de discutir salarios" de los trabajadores.

Las medidas de fuerza se extenderán durante todo junio: arrancó el jueves 20; siguió el sábado 22 de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00; este martes de 9:00 a 11:00 y de 19:00 a 21:00; y seguirá el jueves 27 y el sábado 29 en los mismos horarios.