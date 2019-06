El apagón que afectó el fin de semana a miles de viviendas, comercios y fábricas en el Gran La Plata sigue afectando este martes a unas 20.000 familias, y recién el miércoles próximo quedaría solucionada la falla.

La empresa distribuidora Edelap instaló en las últimas horas 32 generadores en distintas zonas para mitigar los problemas causados por el prolongado apagón.

Pese a estas medidas de emergencia y apuro, la situación en la ciudad bonaerense es cada vez más complicada y la gente necesita respuestas y soluciones inmediatas. Muchos debieron ocuparse personalmente de conseguir los generadores.

Canal 26 estuvo allí para hablar con los vecinos, principales afectados del gran apagón.

"Estamos desde el sábado sin luz y con generadores para tratar de mantener el frío y juntar las cosas para que no se echen a perder", dijo ante las cámaras de Canal 26, Daniel, dueño de una fábrica de pastas.

Consultado sobre impacto del apagón en su comercio, manifestó: "Acá se junta todo, porque no hay luz y a la gente le da un poquito de miedo salir a la calle y eso también te produce menos ventas".

Y siguió: "Tenemos que poner generadores para cuidar lo poco que tenemos y guardar algo".

Daniel también se refirió a las medidas de seguridad impensadas que debe implementar para evitar robos en medio del corte de luz masivo que afecta la ciudad. "Nos tuvimos que quedar hasta las cuatro de la mañana para cuidar".

"Se vende algo por la mañana y un poco por la tarde, pero la gente a la noche no sale", manifestó el comerciante, haciendo mención al "otro problema" que enfrenta y que deriva en la caída de ventas.

El apagón, más allá de complicar la economía porque la gente no va a comprar, también la complica en otros aspectos, ya que genera gastos extra, como es el caso de los generadores. "Desde el sábado hasta hoy (martes), llevo gastados más de $3.000 en combustible para los generadores", aseguró Daniel tras ser consultado por Canal 26.