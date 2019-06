Mirazur, el restaurante de Mauro Colagreco, elegido como el mejor del mundo

El cocinero Mauro Colagreco, que logró el premio mayor para un argentino cuando consiguió su tercera estrella Michelin, vuelve a ser grata noticia y a sorprender. Ahora se ubicó en lo más alto del podio de The World's 50 Best Restaurants con Mirazur, su restaurante en Mentón, establecido en Francia.

Dijo muy emocionado Colagero cuando recibió el galardón: "Gracias mi amor, gracias equipo y amigos por estar con nosotros estos años. Gracias a todos".

La bandera que subieron para festejar, no tenía un solo país sino varios, todos los que conforman la identidad del cocinero y de su restaurante.

Explicó: "Francia porque me dio el lugar para crecer. Argentina por todas las memorias que tengo. Brasil que me dio al amor de mi vida, Julia. Italia de donde es más de la mitad de mi equipo".

También, aprovechó para expresar la importancia de compartir experiencias y unirse a los cocineros de todo el mundo: "Agradezco a todos los que me abrieron las puertas, me inspiraron y me dejaron descubrir a sus personas y el hecho de que la cocina es capaz de cruzar todas las barreras. Me gustaría expresarle a todos los cocineros del mundo mi amor, mi gratitud y admiración".

En esta oportunidad, la ceremonia de los 50 mejores restaurantes del mundo tuvo modificaciones de importancia; ya que los que ya habían llegado al podio, no podían participar.

Así, se armó una celebración paralela, la de "lo mejor de lo mejor" en la que se ubicaron El Bulli (2002, 2006, 2007, 2008, 2009), The French Laundry (2003, 2004), The Fat Duck (2005), Noma - en su locación original (2010, 2011, 2012, 2014), El Celler de Can Roca (2013, 2015), Osteria Francescana (2016, 2018) y Eleven Madison Park (2017). Eso le abrió camino al restaurante de Colagreco, que el año pasado había quedado en el puesto número 3, justo detrás de El Celler de Can Roca y Osteria Francescana.



La historia de Mauro Colagreco:



Nacó en La Plata, y se formó con Beatriz Chomnalez y el Gato Dumas para luego partir con destino a Francia, donde completó sus estudios en el Lycée Hotelier de La Rochelle. Cuando finalizó su carrera, trabajó junto a grandes como Bernard Loiseau, Alain Passard, Alain Ducasse y Guy Martin, punto inicial para Mirazur.

Vive en Francia desde 2001.

Es el primer cocinero no francés que se hizo acreedor del premio "Cocinero del año", de la prestigiosa guía Gault Millau y estuvo 7 años clasificado entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Por el aporte de su cocina a la gastronomía francesa, el gobierno francés nombró a Mauro Colagreco Caballero de las Artes y las Letras y recibió de manos del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo gobierno, la condecoración de Chevalier de l´Ordre National du Mérite.

Además de Mirazur, Grand Coeur y L´Estivale by Mauro Colagreco en el Aeropuerto de Niza, Costa Azul, en Francia, los tres locales de Carne en la Argentina; Colagreco ha inaugurado Grill 58, en Macao y acaba de abrir su primer propuesta en Estados Unidos.