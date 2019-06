La parrilla Don Julio recibió un especial reconocimiento y experimentó un gran ascenso en The World’s 50 Best, el ranking que elige a los mejores restaurantes a nivel mundial, colocándose en el puesto 34, en la entrega de premios de este martes en Singapur.

En 2018, el restaurante había entrado al ranking ubicándose en el puesto 55, con lo cual tuvo hoy una subida impresionante.

The World’s 50 Best es el ranking más influyente de la industria gastronómica en todo el mundo.

Comenzó hace más de 15 años como una lista de los mejores restaurantes que era publicada en la revista británica Restaurant. Con los años pasó a ser una marca registrada, con sponsors, fiestas anuales y diferentes listas muy puntuales para premiar a lo mejor de lo mejor de la gastronomía de todos los continentes.

Para esta edición los organizadores crearon una nueva categoría bajo el nombre de Best of the Best (mejores de los mejores) en la que incluyeron a los siete restaurantes que alguna vez se habían ubicado en el primer lugar. Ya no van a poder volver a competir, y por eso le abrieron la puerta a un nuevo número uno que, a su vez, el año que viene tampoco podrá volver a estar en competencia. El mejor ahora es uno cada año.

Este martes en Singapur, se entregaron los premios a los restaurantes ubicados entre el puesto 50 y el primero.

Previamente, se anunciaron los puestos que van del 51 al 120: históricamente eran 100 los mejores restaurantes, pero este año se extendieron 20 más para homenajear los 120 años del patrocinador. En el segundo pelotón también entró un argentino, Tegui.