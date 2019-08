WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas y cada vez más personas tienen ahí datos confidenciales, charlas que no quieren compartir con nadie o información que es mejor proteger que lamentar.

Aunque los mensajes enviados entre emisor y receptor estén encriptados, muchas veces acceder a los chats es algo tan simple como mirar el teléfono, incluso con la pantalla bloqueada.

También puede pasar que desconocidos miren nuestra foto de perfil o nos sumen a grupos sin pedirnos permiso. Pero todas estas cosas son evitables.

Desactivar las notificaciones emergentes

Mucha gente tiene activada la opción de una ventana emergente que nos muestra los últimos mensajes recibidos. Puede parecer práctico, pero presenta una falla de seguridad: cualquiera puede ver esos chats, sin desbloquear el celular.

Para desactivar esta función hay que ir a Menú > Ajustes > Notificaciones y elegir la opción "Nunca mostrar ventana emergente".

Otra opción, para no recibir avisos de una persona en ningún momento es silenciarla, como hacemos con los grupos, para que tampoco aparezca una notificación cuando ese contacto nos escriba.

Ocultar y enviar conversaciones

¿Tenés chats con información que no querés perder pero no querés que queden a la vista? Tenés dos opciones: ocultar o enviar.

Para que no queden accesibles facilmente, lo que tenés que hacer es seleccionar un chat y desde las opciones en la parte superior elegir "archivar chat". De esta forma, quedan guardados pero no en la lista de contactos. Si vamos al nombre de esa persona, podremos verlos, pero no estará en el menú principal.

La otra opción, en cambio, es borrarlos pero antes guardarlos en otra parte. Hacer esto es muy simple. Hay que entrar al contacto, ir al menú de tres botones con las opciones para elegir Más > Exportar chat. Podremos enviarlo con o sin archivos multimedia y enviarlo por correo electrónico, por otros servicios de mensajería o incluso por WhatsApp.

Evitar que te agreguen a grupos

Hace unos meses el servicio de mensajería implementó la opción para que los usuarios tengan que aceptar ser incluidos en un chat grupal, aunque no mucha gente lo utiliza.

Las opciones son tres: "Todos", "Mis Contactos" o "Nadie". De esta forma, la primera opción mantendrá nuestro mensajero como hasta ahora. La segunda solamente permitirá que nuestros contactos nos agreguen a un grupo; y la tercera hará que nadie nos pueda agregar sin nuestra autorización.

Si elegimos la opción "Nadie", cuando quieran meternos a un grupo, nos llegará un aviso y nosotros tendremos que aceptar ser parte de ese chat grupal. La invitación expirará después de 72 horas si no la aceptamos.

Para activar esta configuración tenemos que abrir WhatsApp > Ajustes o Configuración > Cuenta > Privacidad > Grupos y elegir una de las siguientes tres opciones: "Nadie", "Mis contactos" o "Todos".

Verificación de dos pasos

No es muy complicado implementar este sistema para proteger los datos de la aplicación, agregando un código de seis dígitos que funciona como contraseña. Deberemos ingresarlo cada vez que volvamos a instalar la app de mensajería.

Para activarlo en WhatsApp entrar a > Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

Atentos a los amigos de lo ajeno: si te llega un mail diciendo "activá la verificación de dos pasos" o similar, desconfiá. La función se activa desde el teléfono, no vía mail.

Otro dato extra: para ayudarnos a recordar el código, WhatsApp pedirá que lo ingresemos regularmente. No hay forma de desactivar esta función a no ser que desactivemos por completo la función de verificación en dos pasos

Bloquear a personas conocidas y desconocidas

Es una función poco usada, pero útil. Permite que los desconocidos no vean nuestra información o foto de perfil. En Menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad podremos elegir quién puede ver nuestros datos personales, como la hora de última vez de conexión, la foto de perfil, tus estados o el texto que ponemos en la sección información.

También podemos bloquear a alguien conocido del que no queremos recibir más mensajes. Solamente tenemos que hacer click en las opciones del contacto, Más > Bloquear.

Protección con huella dactilar

WhatsApp está probando el desbloqueo por huella dactilar para los dispositivos Android en su nueva versión beta, que permite configurar el bloqueo de la aplicación para después de un minuto, de 30 minutos o automáticamente. Esa función ya estaba disponible en los dispositivos con sistema iOS.

Para activarla hay que ir a Ajustes > Cuenta > Privacidad. Si la usamos, cada vez que se abra la app nos pedirá la huella dactilar como método de identificación. De todas formas, por ahora se pueden seguir contestando mensajes desde las notificaciones y respondiendo llamadas sin tener que abrir el programa.