En medio de rumores cruzados sobre un posible acercamiento entre Benajmín Vicuña y su ex, Pampita, la "China" Suárez contestó con un contundente video aunque la modelo también lo hizo por su lado.

Según Marcela Tauro, la "China" Suárez vio un mensaje en el celular del actor que desató su enojo. El chileno le habría dicho a Carolina Pampita Ardohain que "extrañaba la vida familiar" que tenía con ella.

Si bien la rubia hizo su descargo en redes sociales y salió al cruce de los dichos de Tauro, Pampita no quiso quedarse callada y también se expresó al respecto.



"No existe ningún mensaje así, absolutamente falso. Nada que ver conmigo. Nunca hablo del padre de mis hijos, pero en este caso, donde me meten en algo que nada que ver, digo que nunca va a existir eso. Siempre hablamos por los chicos. No tengo idea de nada (sobre si se distanció de Eugenia)", expresó.

"Vamos a ver que pasa... Hay algo. Estoy muy contenta. Lo conozco desde hace poco", dijo sin dar nombres. Sin embargo, Ángel de Brito contó en su ciclo radial que el hombre que le robó el corazón es Roberto García Moritan, ex de Juanita Viale.