Disney reveló el primer póster y tráiler de la versión live action de "La dama y el vagabundo", remake del clásico animado que se estrenó por primera vez en 1955 y que llegará a través de la plataforma Disney+.

La compañía utilizó sus redes sociales para compartir el afiche de la película que, a diferencia de “El Rey León” que fue realizada totalmente en un estudio digital, contará con animales de verdad en los papeles protagónicos.



Disney usará animales rescatados para la película de "La dama y el vagabundo", y actores como Tessa Thompson, Justin Theroux, Sam Elliot, entre otros, serán los que les pondrán las voces en inglés a los protagonistas.

La versión live action de "La dama y el vagabundo", seguirá muy de cerca a la del clásico animado de 1955, y contará las aventuras románticas de un cocker spaniel americano de clase media alta llamado Reina que se encuentra con un perro callejero llamado Golfo.

Esta historia cuenta la vida de Dama (Reina en la versión castellana), una perrita que llega a una casa de bien donde la cuidan y la quieren mucho hasta que llega el primer hijo de la pareja. En ese momento, sus dueños dejan de prestarle tanta atención y acaba quedando relegada a un tercer o cuarto plano.

En esta situación, Dama conoce a Golfo, un perro callejero que le va a ayudar a conocer el mundo que le rodea y a empezar una historia de amor muy pero que muy perruna.

Durante la jornada del viernes, Disney realizó un evento con los nuevos proyectos a realizarse y allí realizaron una simpática aparición los protagonistas de "carne y hueso" del film.