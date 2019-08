El presidente Mauricio Macri aseguró a la multitud que se concentró en la Plaza de Mayo que "tenemos que seguir más que nunca", al salir por segunda vez al balcón del primer piso de la Casa Rosada.

"Merecemos cambiar, trabajando juntos, dialogando; así vamos a construir la Argentina que queremos", acotó el jefe de estado visiblemente emocionado ante la manifestación en apoyo a su gobierno.

El jefe de Estado y la primera dama, Juliana Awada, saludaron a los centenares de manifestantes que se congregaron en la Plaza de Mayo, en una demostración de apoyo a su gestión, tras las primarias del pasado 11 de agosto que le fueron adversas.

Más temprano, una masiva movilización en apoyo a la gestión del gobierno naciona se realizó en torno al Obelisco porteño, que culminó en la Plaza de Mayo.

GRACIAS ARGENTINA!!!! SIGAMOS JUNTOS pic.twitter.com/hL1JQcju0S — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 24, 2019

Los hashtag: #24AenTodoElPais y #24AVamosTodos se mantuvieron como tendencia en Twitter en toda la jornada, en los que se reflejaron mensajes, fotos y videos de las movilizaciones, impulsadas además por el actor Luis Brandoni, el cineasta Juan José Campanella y simpatizantes de Juntos para el Cambio, que promueven la reelección del presidente Mauricio Macri, en la fórmula que comparte con el senador peronista Miguel Pichetto.

La movilización fue impulsada tras las primarias del pasado 11 de agosto, en las que se impuso el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, como una demostración de apoyo al Jefe de Estado.

Los manifestantes, en el Obelisco y luego en la Plaza de Mayo, llevaron principalmente banderas argentinas, no se vieron identificaciones partidarias, pero si la clásica consigna del oficialismo: "Si se puede" y otra que corearon: "Mauricio no se va", y también se generalizados las que sostenían "Basta de corrupción" y otras adversas al kirchnerismo.

La marcha tuvo como consigna central "Defendamos la República" y fue la segunda tras las PASO, luego de la realizada el viernes pasado, en Plaza de Mayo.

El actor Luis Brandoni, al fundamentar la convocatoria de este sábado, precisó que la ciudadanía debía salir a la calle en rechazo a un "pasado autoritario y populista".

“Somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente. Perdimos la República muchas veces, otra vez no”, dijo Brandoni en alusión a que las elecciones generales "son en octubre".