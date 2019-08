Este sábado 24 de agosto, una multitud se expresó en apoyo al Gobierno de Mauricio Macri y uno de los que habló tras ver fotos y videos, fue el actor Luis Brandoni quien se encuentra en España. El actor había sido uno de los principales artífices de la convocatoria, con las palabras que grabó en un video viralizado por las redes sociales.

La iniciativa surgió de un sector del oficialismo que, con la consigna "Vamos a darla vuelta", buscan levantar la moral de su electorado tras la derrota por 15 puntos sufrida por Macri en las elecciones primarias ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.





"Sentí la emoción de ver a la gente en todo el país, fue muy conmovedor lo que pasó. No alcanzo a imaginar lo que es en cada lugar: en Río Gallegos, en Jujuy, en General Deheza, en Rosario... fue muy emocionante", afirmó Brandoni.



El actor agregó: "Ver al presidente saludando a la gente me pareció muy bien. Los que se tomaron la molestia de ir, de manera espontánea, sin colectivos, sin banderas políticas... con la bandera argentina, como decía Raúl Alfonsín, me conmovió mucho, me siento muy feliz y estoy muy esperanzado".



Respecto a la cantidad de gente congregada, manifestó: "Mirá que yo tengo fantasías, y tengo unas ilusiones terribles, pero esto no me lo imaginaba tanto. Era mi propósito darle ánimo a la gente que de verdad quiere vivir en democracia para que saliera, sin agraviar a nadie. Y creo que se dio, fue muy impresionante".

Veo que a alguna gente le ofendió este respetuoso pedido. Va una vez más. Quizás lo ven y recinsideran. #24AYoVoy pic.twitter.com/iM0ZE2B3fV — Juan José Campanella (@juancampanella) August 24, 2019



El presidente Mauricio Macri salió de forma sorpresiva al balcón de la Casa Rosada para saludar a las miles de personas que marcharon a Plaza de Mayo para manifestar su apoyo al Gobierno tras la derrota en las elecciones primarias y arengó a "seguir juntos que vale la pena".

La histórica plaza fue el epicentro de la movilización bautizada como #24A en las redes sociales, donde se lanzó días atrás la convocatoria de militantes de Juntos por el Cambio a marchar en distintos puntos del país para manifestar su apoyo a la reelección de Macri, con consignas como "Defendamos la República" y "Vamos a darla vuelta".



La movilización se replicó en distintos puntos del país con un poder de convocatoria que varió en cada caso: en Santa Fe hubo una marcha al Monumento a la Bandera de Rosario y en Córdoba a Patio Olmos.



También hubo movilizaciones en Formosa, a Plaza San Martín; en Merlo, San Luis, a Plaza Sobremonte; en Catamarca a la Plaza 25 de Mayo; en Mendoza a Peatonal y San Martín y en Entre Ríos a Plaza 1° de Mayo, entre otras.