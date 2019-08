El keniata Bedan Karoki, quien en la edición de 2018 había llegado en segundo lugar y ahora realizó un tiempo de 59m06s, se quedó con los 21k de Buenos Aires batiendo de esta forma un nuevo récord.

Además de Karoki, otros tres competidores estuvieron por debajo de la hora, lo que puede considerarse como la media maratón más rápida de la historia.

Your browser does not support the video element.

Por otra parte, Joaquín Arbe, de 29 años y de Esquel, se convirtió en el primer argentino en llegar a la meta. "Estoy muy contento. No pensé que iba a aguantar. Esta prueba es impresionante, sin dudas de lo mejor que hay en Sudamérica", sostuvo tras haber completado su recorrido en 1h12m.

Noticias relacionadas

Más de 20 mil participantes, entre ellos unos 4.000 extranjeros, se inscribieron para la prueba, una cifra que se alcanza por sexto año consecutivo.