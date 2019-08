Choque fatal en Panamericana. Conducía a contramano

ADVERTIMOS AL LECTOR SOBRE LA SENSIBILIDAD DE LAS IMÁGENES

Un hombre murió hoy al estrellarse en forma frontal contra un camión con la camioneta que conducía en contramano por la Autopista Panamericana, a la altura del distrito bonaerense de Escobar.



El accidente ocurrió poco antes de las 5:00 a la altura del kilómetro 53 en la mano hacia Capital Federal, cuando una camioneta Mercedes Benz Sprinter, de color blanco, comenzó a circular por causas no establecidas en contramano.



La camioneta esquivó numerosos vehículos, entre ellos varios camiones, hasta chocar de frente con uno de los transportes, proveniente de la provincia de Corrientes, y quedar totalmente destrozado.



El conductor de la Mercedes Benz, un hombre de nacionalidad boliviana llamado Felipe Choquevillca Flores, murió en el acto, mientras que el del camión sufrió heridas en las piernas y debió ser trasladado al Hospital de Escobar.

El frenético derrotero de la camioneta fue filmado por un automovilista que circulaba por la mano contraria.



Martín Cersósimo, conductor del vehículo desde el que fue filmado el accidente, señaló que la camioneta subió desde la colectora y comenzó a circular en contramano por la autopista, hasta que se cruzó al carril rápido.



"Fueron cuatro minutos en los que aumentó y bajó la velocidad varias veces. Pensamos que se había equivocado, pero después pasó a la mano rápida", contó el hombre en declaraciones al canal TN.



Cersósimo contó que viajaba con su primo, quien filmó el terrible accidente con su celular, a la provincia de Córdoba, cuando les llamó la atención observar de la mano contraria unas luces de posición roja.



El siniestro provocó un intenso congestionamiento en la autopista, ya que quedaron habilitados solo dos carriles, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.