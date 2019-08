Wanda Nara es la representante y esposa de Mauro Icardi. En estos días, la blonda reveló en qué club quedará su esposo para cumplir el contrato.

El futbolista no está en los planes del entrenador Antonio Conte y se entrena separado del plantel. Sin embargo, tiene contrato hasta junio de 2021 y no quierse irse del club de Milano. Wanda en el programa Tiki Taka donde es columnista, reveló: "Mauro rechazó todo lo que no fuera quedarse en el Inter. Tomó esta decisión al principio del mercado. Quiere quedarse al 100% porque no considera acabada su aventura interista".

"A Mauro le llegaron propuestas que ningún futbolista en el mundo habría rechazado, Mauro dijo que no por el Inter. Yo tuve varios contactos, pero él decidió así y nadie puede obligarlo a moverse", reveló Wanda.

Noticias relacionadas

De esta manera, Icardi podría quedarse sin jugar durante toda la temporada 2019-2020 porque Conte ya dejó en claro que no lo tiene en cuenta. Sería un grave perjuicio deportivo para su carrera en un momento en que luchaba por instalarse definitivamente en el seleccionado argentino.