Felipe Choquevillca Flores, de 46 años y nacionalidad boliviana murió esta madrugada al chocar de frente contra un camión la camioneta que conducía a contramano por la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Escobar, informaron fuentes de la concesionaria de la ruta, Ausol.



Después de su deceso, trascendió que el hombre fue investigado por abuso sexual.

El hecho ocurrió poco antes de las 5 cuando, por causas que aún se intentan determinar, el chofer de una camioneta Mercedes Benz tipo combi ingresó por colectora en contramano a la Panamericana en el kilómetro 49 circulando a gran velocidad en dirección a capital.

Al llegar al kilómetro 53, el vehículo impactó contra un camión Scania con acoplado y su conductor murió en el acto.



Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense consultadas por PERFIL, Choquevillca Flores tenía antecedentes en una causa de abuso sexual del 13 de junio del 2011, tramitada ante la UFI N° 14 del Departamento Judicial de San Martín.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

IMÁGENES SENSIBLES

Choquevillca Flores se dedicaba a la venta al por menor de productos de almacén y dietética y residía en la localidad de Matheu, partido de Escobar, en el mismo en el que falleció este lunes.

En tanto, otra persona que también iba en la camioneta resultó herida y fue trasladada al hospital.

Por el accidente permanecía un sólo carril habilitado, lo que ocasionaba importantes demoras.

El hecho quedó registrado en un video filmado por otro automovilista que circulaba por el carril contrario.