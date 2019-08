El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, disparó contra la masiva movilización del sábado en respaldo a la reelección del presidente Mauricio Macri, y calificó al PRO como un "selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones".



Con ironía, dijo que se sintió "emocionado" con "la marcha PRO", y festejó que aquellos ciudadanos que concurrieron a la Plaza de Mayo para dar una muestra de apoyo al oficialismo hayan sido, a su entender, "tan poquitos y oxidados".



"Fanfarrones y garcas son los que gobiernan. Se la pasan diciéndome que defiendo chorros", habló en RADIO LATINA.



"No fui funcionario del gobierno, no cobre un sueldo y me dicen chorro. Si no hago una chicana, ni me llaman", expresó.



"Yo no voy a tener ningun cargo en el gobierno de Alberto Fernández. Estoy por ir a un escribano para firmar un papel que diga que no voy a ejercer ningún cargo", dijo.



"La política no es mi vocación. Ni aunque me lo pida el Papa voy a ejercer un cargo", manifestó.

"En el 2001 vi gente revolviendo la basura para comer y después vi revolver para reciclar. Ahora volvimos al pasado. Lo que hizo este gobierno es una barbaridad", dijo.

"Me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados", chicaneó por medio de su cuenta en Twitter.

Y finalizó con un llamado a la militancia para redoblar esfuerzos de cara a las elecciones generales de octubre: "¡No aflojemos que en diciembre se van!".