La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich defendió a las miles de personas que se movilizaron el fin de semana en apoyo del presidente Mauricio Macri, y pidió "no estigmatizarlos".



De este modo, la funcionaria salió al cruce de los calificativos del líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, contra quienes participaron de la Movilización del sábado a Plaza de Mayo y otras plazas de todo el país.



El líder social, entre otras consideraciones de la marcha dijo que la foto que vi "es de gente con sentimiento gorila", a ante lo cual Bullrich dijo que "si Grabois piensa eso es generar la lógica del kirchnerismo" mediante la "profundización de un sentimiento de división de los argentinos que no compartimos para nada".



La funcionaria se expresó de este modo en declaraciones formuladas a la prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión de gabinete encabezada por el Jefe de Estado.

Finocchiaro dijo primero que el Gobierno está a favor de que "la gente se manifieste, sin molestar a nadie y en forma pacífica". Luego apuntó contra Grabois, de fuerte vinculación con el kirchnerismo. "No entiendo que gente se haya molestado por lo que pasó el sábado. Fue algo pacífico, una demostración de ciudadanía. Mucho menos a un chico bien que cree tener el monopolio de la calle y se hace el popular tratando de comerse las 's'", lo cruzó.