Un hombre que golpeó a su novia a la salida de un boliche en la ciudad santafesina de Las Rosas fue demorado y liberado, volvió a intentar agredirla en su casa, tras lo cual se entregó y quedó detenido en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Belgrano,y será imputado en una audiencia esta semana, informaron fuentes judiciales.

El acusado le dio una golpiza a su novia a las 5.45 del domingo 28 de julio último en la playa de estacionamiento del boliche Rumba, de la ciudad de Las Rosas, situada a 123 kilómetros al noroeste de Rosario.

Aquella madrugada personal policial que hacía adicionales frente al boliche vio a un joven que corría hacia una camioneta Ford Transit, estacionada en el playón.

Noticias relacionadas

Escucharon gritos y pedidos de auxilio de una mujer y encontraron al agresor en medio de su ataque con golpes de puño y patadas, además de arrojar a la víctima contra los autos estacionados en el lugar, informaron fuentes judiciales.

Your browser does not support the video element.

Los policías detuvieron al hombre y la mujer fue trasladada al Samco de Las Rosas, donde le constataron múltiples escoriaciones y traumatismos en diversas partes del cuerpo, como la oreja izquierda, la mano izquierda y el torso.

El agresor fue llevado a una dependencia policial y se le inició una causa por lesiones leves dolosas, pero al no tener antecedentes se le otorgó la libertad, sin notificar a la Fiscalía, que recién tomó conocimiento horas más tarde.



El hombre aprovechó su liberación y fue a buscar a su pareja y víctima de violencia de género a su casa, ingresó al domicilio y quiso agredirla de nuevo, en presencia de dos hijos de ambos.

La madre de la mujer intercedió y el hombre se retiró y le robó el teléfono celular a su novia.

El acusado se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Belgrano, mientras agentes de esa fuerza realizaban allanamientos para encontrarlo a pedido de Fiscalía.

El hombre, que quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras realizaba el violento ataque, fue alojado en una dependencia policial de la localidad de Las Rosas y será trasladado a la vecina ciudad de Cañada de Gómez para la audiencia imputativa, que podría realizarse entre lunes o martes.

Después de los ataques, la Fiscalía de Cañada de Gómez tomó declaración al personal policial que intervino en el hecho, a la víctima y a testigos, y ordenó la detención del acusado para ser llevado a una audiencia imputativa por los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, abuso sexual (manoseo a la víctima en la agresión) y robo simple, publica la web Rosario3.