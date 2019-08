Un hombre murió esta madrugada al chocar de frente contra un camión la camioneta que conducía a contramano por la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Escobar, informaron fuentes de la concesionaria de la ruta, Ausol. Fabián Pons, especialista en Seguridad Vial, dialogó con CANAL 26 y contó su parecer sobre el hecho.

El hecho ocurrió poco antes de las 5 cuando, por causas que aún se intentan determinar, el chofer de una camioneta Mercedes Benz tipo combi ingresó por colectora en contramano a la Panamericana en el kilómetro 49 circulando a gran velocidad en dirección a capital.

"Que se haya confundido es raro, el hombre vivía hace muchos años en la zona. Uno puede entrar por error pero te darías cuenta rápido de que estás equivocado", dijo.

"Hemos tenido de estos casos sobre gente que no está bien psquiátricamente o aquellos que están con alcohol en sangre. Es gente que no está en sus cabales", afirmó.

Sobre otros casos similares, manifestó: "Lo más común que hemos visto de estos casos, es gente intoxicada. Esto lo determinarán las pericias, hoy se rumoreaba que familiares lo veían que no estaba en condiciones de circular".

"Las autoridades van a establecer lo que sucedió. Recuerdo casos que con 2,4 de alcohol en sangre estás completamente fuera de todo tipo de coordinación", agregó.

Al llegar al kilómetro 53, el vehículo impactó contra un camión Scania con acoplado y su conductor murió en el acto. "Hay tramos que se pueden equivocar, pero te darías cuenta enseguida que estás en contramano", cerró.

En tanto, otra persona que también iba en la camioneta resultó herida y fue trasladada al hospital.