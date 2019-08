El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, e integrantes de su equipo de trabajo se reunieron esta tarde con la misión técnica del FMI y cuestionaron el acuerdo de asistencia financiera que ese organismo internacional celebró con el Gobierno nacional.



La reunión se desarrolló en la sede de la UMET, y por parte del FMI estuvieron los funcionarios Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne; mientras que el ex jefe de Gabinete estuvo acompañado por sus colaboradores Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco.



De los objetivos fijados, "no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo: la economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%", señaló el candidato.



A través de un comunicado, el Frente de Todos aclaró que la reunión había sido "solicitada por la misión técnica del FMI".

Fernández dijo coincidir con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI, que incluyen recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública, pero lamentó que ninguno se cumplió.