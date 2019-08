El ministro de Educación, Alejandro Finocchario, aseguró que "comenzó el momento de la clase media" tras considerar que los esfuerzos de dicho sector fueron "subestimados", lo que consideró que se reflejó en el revés electoral para el Gobierno en las primarias del pasado 11 de agosto.



En ese sentido, el funcionario aseguró que "no nos dimos cuentas que un sector de la clase media no nos podía seguir el ritmo" y de inmediato destacó que "comenzó el momento de la clase media".



Finocchiaro, además se refirió a la autocrítica oficial tras la derrota, al sostener: "nos concentramos en nuestro norte para equilibrar el presupuesto, no tener déficit fiscal, para comenzar el crecimiento, y "no nos dimos cuenta que la clase media no nos podía seguir el ritmo".



El ministro de Educación, se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la sede gubernamental, tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro afirmó que lo que que hizo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al señalar que "faltó territorio, calle y militancia" en las elecciones PASO del 11 de agosto, fue "una autocrítica" hacia determinada óptica oficial, pero aclaró que "no criticó a los militantes" que estuvieron "en la calle continuamente" durante la campaña.

"Quiero aclarar una cosa sobre las palabras del jefe de Gabinete, porque así suena de una manera", dijo Finocchiaro, ante la consulta en la Casa Rosada, en una rueda de prensa luego de la reunión de Gabinete.

"Lo que hizo Marcos fue una autocrítica, no criticó a los militantes y la gente de Juntos por el Cambio que estuvo en la calle trabajando muy duramente, sino que hubo una autocrítica sobre determinada óptica", enfatizó Finocchiaro.

"Todos estuvimos en la calle continuamente", remarcó el funcionario, que agregó que hubo recorridas permanentes, aunque ya no bajo el nombre de los tradicionales timbreos.

El ministro, además candidato a intendente de La Matanza, aseguró que "se va a reforzar eso", pero insistió en "felicitar" a la militancia partidaria.

"Entregaron el alma y su cuerpo y su bienestar el 11 de agosto para controlar la votación, no la votación de Juntos por el Cambio sino cada voto de cada argentino", subrayó el titular de la cartera educativa.