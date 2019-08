Jimena Barón no para de celebrar el éxito del Tour La Cobra, que invadió las redes sociales y da que hablar.



La cantante publicó una imagen en donde se la ve muy sensual con una remera con el número 66 y la frase "Falta un 6", en alusión al 666, conocido como "el número del diablo".



Barón dio el primer recital de "La cobra tour" en el Teatro Vorterix. Allí tocó los temas de su nuevo disco y varios de su primer álbum: "La tonta".



Jimena no para de agradecer, no solo a quienes la acompañaron en el teatro, sino a quienes le enviaron cartas y regalos, que no paran de llegarle.



En los próximos días comenzará a presentarse en varias provincias y hasta en otros países sudamericanos.