El periodista Roberto García inició su programa La Mirada, que se emite por Canal 26 con un excelente análisis de lo ocurrido en las reuniones entre el Gobierno y la oposición con los enviados del FMI.

“Posiblemente, la semana pasada yo estaba nervioso por esta escalada que se está dando en el país tanto en lo económico como en lo social y fundamentalmente, en lo político. Y una muestra de lo que sucede entre los que ganaron las PASO y el Gobierno de Mauricio Macri está tomando una ebullición cada vez más fuerte. Esto se advirtió en el comunicado que Alberto Fernández, la señora Todesca, el señor Cafiero y el señor Nielsen emitieron después de haberse reunido con una delegación del FMI. Todavía nadie sabe por qué el candidato presidencial participó de esa reunión pero sacaron un comunicado que es su voz de lo ellos interpretaron que ocurrió. Este es un comunicado de doble efecto: le echa la culpa al Fondo de lo que le pasa a la Argentina y le echa la culpa al Gobierno de Macri”, inició.

“La tensión con el Gobierno de Macri está cada vez más fuerte. Porque dicen que el Gobierno de Macri traiciona, como diría Massa. Aseguran que viola ciertos acuerdos de cordialidad, como insistir con los casos de corrupción durante el Gobierno de Cristina o endosarles el tema de Venezuela. Esto lo dicen como si Fernández y Cristina no hicieran campaña”, aseguró.

“Pero creo que hay que poner el punto en este comunicado en el que insinúa que si tiene que explotar la Argentina, que si quiere ir al default, que vaya Macri, que no cuenten con los Fernández. Que si van a emitir, que lo hagan Macri y compañía. Esto nos demuestra que va a ser muy largo el camino a octubre. En ese medio vamos a tener al dólar, entre otras cuestiones. Vamos a suspender esto para observar qué es lo que está pasando en este comunicado y la realidad financiera y económica del país”, cerró.