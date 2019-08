Se realizó la entrega de premios a los mejores videos musicales otorgados por MTV. En esta edición, Shawn Mendes y Camila Cabello debutaron juntos en vivo en el escenario en Nueva Jersey con su sensacional éxito “Señorita”. La romántica performance se destacó sobre la oscuridad con cientos de velas y ellos deslumbraron con románticos looks en blanco.

El dúo cantó acaramelada, hubo baile, sonrisas cómplices y miradas cautivantes. Pero al terminar la canción, cuando el público esperaba un beso y estaban cantando muy cerca, Camila sonrió, tocó tiernamente la nariz de Shawn y se alejó rápidamente para abrazarlo fuertemente.

.@Camila_Cabello and @ShawnMendes performance gave us ALL the feels tonight! #VMAs pic.twitter.com/GmTnfm3aYU