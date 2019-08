El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Personas con Discapacidad realizaron esta mañana una marcha para exigir que se frene el ajuste contra ese sector, se normalice el pago a los prestadores de servicios, se adecuen los aranceles y se brinde respuesta inmediata a quienes están en situación de pobreza, entre otros puntos.

"El país entero se encuentra sumergido en una crisis profunda, pero las personas en situación de vulnerabilidad social son los que de una manera particular sufren la triste realidad, producto de las malas decisiones de los políticos de turno", explicaron desde el foro en la convocatoria a la marcha.

La marcha se realizó desde las 10:30 en la Plaza de Mayo y otro de los reclamos centrales fue la regularización de las prestaciones del Programa Federal Incluir Salud (PROFE), que incluye medicamentos, atenciones médicas, ortesis y prótesis, que desde hace un año pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad y colapsó por falta de pagos.



Desde la movilización, el sacerdote Pablo Molero, expresó: "Convocamos a personas con discapacidad, familiares e instituciones para llamar la atención al gobierno de la necesidad de que se de una especial atención a este sector de la población, especialmente a los que viven en situación de pobreza".

Molero denunció la deuda que mantiene el Estado con las instituciones que prestan servicio a las personas con discapacidad, que ya acumula tres meses.

"En vez de sostener lo que está funcionando, se dan pasos atrás. La atención a personas con discapacidad es una inversión, si bien algunos lo ven como un gasto", reflexionó el cura.

"Queremos que el tema discapacidad suene en losoídos del presidente pero también de otros candidatos" expresó Molero quién señaló que enviaron a los candidatos la agenda de trabajo para el sector. "Nuestra tarea es estar presente, exigir, y llamar la atención sobre el tema", manifestó.

Además, remarcaron que "desde hace años que se vienen realizando manifestaciones para lograr que esta situación dé un giro y pueda seguir solventándose el sistema de atención a personas con discapacidad. Las mismas han sido ignoradas por los funcionarios gubernamentales. Estos reciben a los representantes de las organizaciones y les hacen promesas que no se cumplen".

¿Qué reclamaron?