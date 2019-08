Se realizó la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil para denunciar la violencia de las fuerzas de seguridad desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo.



Los organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil (familiares de víctimas con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos) que tienen registrados más de 6.500 casos de asesinatos, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones desde el año 1983, leyeron un documento en Plaza de Mayo al finalizar la convocatoria.



Las familias de víctimas de gatillo fácil, marcharon este martes bajo las consignas: "Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a las/os presas/os políticas/os; no a la reforma del código penal y la implantación de la 'doctrina Chocobar'".

"Modificación de la escena del crimen, ocultamiento y destrucción de pruebas; cobertura de los asesinos por pares y funcionarios políticos y judiciales; versión de los medios, pistas falsas, y amenazas (muchas veces concretadas) a testigos y familiares", denunciaron.

Los manifestantes portaron banderas de grandes dimensiones con leyendas en repudio a la denominada "doctrina Chocobar", el caso del policía que disparó por la espalda a un ladrón y un pedido de justicia generalizado por el hecho conocido como "La masacre de San Miguel del Monte", una persecución policial que incluyó disparos por parte de los efectivos y que arrojó un saldo de cuatro adolescentes muertos y una chica herida.