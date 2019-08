Tras las explosivas revelaciones de la mediática Mariana Nannis sobre Claudio Paul Cannigia en el programa de Susana Giménez el domingo por la noche en Telefe, sobre que el ex futbolista era una persona violenta, adicta a la prostitución y a las drogas, habló su hija.



En el programa, Hay que Ver, Charlotte Caniggia se refirió brevemente sobre las declaraciones que siguen causando polémica.



El cronista primero le preguntó cómo estaba y comentó una opinión que ella dio al respecto: “Sí, re mal pero bue, ya fue. Yo no me meto”, señaló, incómoda.



“No veo nada, ni me interesa. Me contaron pero yo no me meto”, dijo Charlotte. El ser consultada sobre si piensa de igual manera que su madre, contestó: "No, para nada".

Noticias relacionadas

El fin de semana pasado, Nannis llegó a la Argentina y el domingo por la noche dejó la pantalla de Telefe al rojo vivo con sus revelaciones con el autor del recordado gol del triunfo de Argentina sobre Brasil en el Mundial de Italia 1990.

"Vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podés", sostuvo.

Agregó Nannis: "Ahora está pasando por un momento donde se están aprovechando de él, por el problema que tiene. Entonces, como tiene un problema con la adicción se están aprovechando de él. Se están aprovechando de mi marido".

"Yo no estoy divorciada con mi marido. Él sigue siendo mi marido", insistió la mediática, que también tildó a Caniggia de violento y contó que el ex futbolista le hizo "perder un embarazo".