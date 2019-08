El astro brasileño Neymar reveló en Twitter este martes que interpretó a un personaje en dos capítulos de la nueva temporada de la serie española "La Casa de Papel" (Netflix) que acaban de ser relanzados.



"Pude realizar mi sueño y participar en mi serie favorita. ¡Y ahora puedo compartir a Joao con todos ustedes! ¡Gracias @lacasadepapel!", tuiteó el futbolista en su cuenta oficial (@neymarjr), junto a un video en el que aparece con el característico mono rojo y la máscara de Dalí que utilizan los personajes en la exitosa serie.



"Bienvenido a la banda #LCDP3", le respondió en portugués la cuenta de "La Casa de Papel" (@lacasadepapel).



Neymar interpreta al monje brasileño Joao en los episodios 6 y 8. "A mí no me gusta el fútbol ni la fiesta", dice el monje en un monasterio cuando conversa sobre Brasil con Berlín, uno de los personajes principales.



"En la Copa del Mundo, siempre rezo mucho por nuestra selección", remata Joao, antes de retirarse.

Your browser does not support the video element.

Netflix estrenó en julio la tercera temporada de "La Casa de Papel", pero el sexto y octavo episodio acaban de ser relanzados incluyendo las apariciones del delantero.



En ese momento, el astro lidiaba con una denuncia de violación de una joven brasileña que sostuvo un encuentro íntimo con él en París. El caso fue archivado recientemente por falta de pruebas, pero el escándalo afectó la imagen del futbolista.



Los tuits de Neymar y de la popular serie española recibieron miles de comentarios en pocas horas, muchos de ellos críticos con el jugador cuya carrera se ha visto ensombrecida por esa polémica y por lesiones.

El delantero de 27 años no pudo jugar por una lesión con la Seleção en la reciente edición de la Copa América realizada en Brasil y donde la canarinha salió vencedora. Desde entonces, colecciona titulares por especulaciones sobre su futuro, la más recurrente de ellas su salida del Paris Saint-Germain para regresar español Barcelona.