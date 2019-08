La Justicia realizó un allanamiento al domicilio de Claudia Villafañe, en el marco de un litigio llevado a cabo por su ex esposo Diego Maradona, quien le reclama sus camisetas y otros objetos históricos.

El allanamiento se realizó en el domicilio que ocupaba antiguamente el ex "10" del seleccionado argentino, en Segurola y Habana, del barrio porteño de Villa Devoto.

En el trámite se encontraban presentes los abogados Fernando Burlando, representante de Villafañe, y Matías Morla, representante de Maradona.

El pasado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su ex esposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.

Según indicó Morla, no hubo acuerdo porque el ex futbolista reclama lo que "le pertenece: los pantaloncitos de fútbol, las camisetas" y "Villafañe sigue con su postura de que no están las cosas".