Charlotte Caniggia - El Trece

En medio de su conflicto familiar, Charlotte Caniggia tuvo su mejor noche y se llevó el puntaje más alto del ritmo.

En el arranque del programa, Marcelo presentó a la primera pareja de la noche. Charlotte Caniggia salió a la pista junto a Agustín Reyero para bailar, acompañados de su coach, Barby Reali, y otros cinco bailarines invitados, el tema “Candyman”, de Christina Aguilera.

En la previa, Charlotte aprovechó para promocionar su línea de productos. Luego, Ángel De Brito arrancó la ronda de devoluciones preguntándole por la controvertida separación de sus padres. “Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una situación triste, pero no voy a decir nada sobre el tema. Me encantaría que vuelvan a estar juntos, pero hoy no lo veo posible”, dijo la participante. Marcelo quiso saber si su mamá, Mariana Nannis, podría asistir al programa. “Si le pagamos unos pesos, sí. Si no, no va a venir”, respondió con sinceridad.

Noticias relacionadas

Sobre la coreo, el periodista destacó: “Me encantó. Charlotte estuvo muy prolija. Se nota que cuando ensaya puede bailar mejor. Para mí, fue una sorpresa”. Carolina “Pampita” Ardohain (10) también quedó encantada: “Charlotte se metió en personaje y se vio muy segura en toda la coreografía. Se ve mucho el avance.En una semana tan bulliciosa, pudo concentrarse”.

Florencia Peña (voto secreto) comentó: “Sos muy especial, Charlotte. Hoy te conectaste. Se ve que la estabas pasando bien. Cuando vos estás divertida, florecés. También es lindo verte hablar en serio. Me gusta mucho cómo estás creciendo”. Marcelo Polino (6) pidió el BAR y consideró: “Te habrá costado bastante salir a bailar porque es un momento muy difícil para tu familia. Me encantó. Creo que fue tu mejor gala en el año”. Flavio Mendoza, por su parte, vio “brillar” a Charlottte: “No tenés técnica. pero tenés ángel. Así que para mí es punto para arriba”. Laura Fidalgo valoró “el espíritu de la coreo” y también elevó el puntaje, al igual que Aníbal Pachano, quien enfatizó: “Charlotte estuvo Impresionante. Me encantó”.