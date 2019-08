Movimientos sociales marchaban esta mañana hacia la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para reclamar medidas para hacer frente a la "crisis social" que afecta a los sectores más vulnerables.

Las columnas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, comenzaron la medida en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio, por lo que el tránsito por la zona del centro porteño estaba complicada.

La marcha forma parte de la "jornada nacional de lucha" que realizan los movimientos sociales en reclamo de medidas para atender "la grave situación por estampida de precios, que agudiza el hambre y miseria del pueblo".

Algunas de las "medidas concretas y urgentes" que persiguen son el aumento del Salario Social Complementario, la convocatoria al sector de la Economía Popular al Consejo del Salario, implementación de leyes de emergencia y "soluciones reales", un bono de 2.000 pesos para los trabajadores informales, así como también una Ley de Emergencia Alimentaria y un "aumento extraordinario" para las jubilaciones mínimas.