Backstreet Boys vuelve a la Argentina en el marco de su exitoso "DNA World Tour”, que incluye visitas a toda Europa y América del Norte, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Este show es de FLOW MUSIC XP.

El grupo tocará en nuestro país el 7 de marzo de 2020 en el Campo Argentino de Polo y las entradas comenzarán a venderse el próximo 2 de septiembre a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados en Preventa 1 desde $2.500 + Service Charge. Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2.

Durante 26 años, Backstreet Boys fue uno de los grupos más exitosos en la historia de la música hasta convertirse en uno de los performers más influyentes del pop.

Con innumerables top 1, giras récord, numerosos premios y ventas mundiales de más de 130 millones, BSB ha sido reconocido como la boy band más vendedora en la historia.

Formada en Orlando, Florida, a comienzos de 1993, la banda formada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardosn saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996).

El siguiente álbum, Backstreet's Back (1997) continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Llegaron al estrellato con su álbum Millenium y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). Después de un descanso de tres años, la banda ha lanzado cinco álbumes: Never one (2005), Unbreakable (2007), This is Us (2009), NKOTBSB, junto a los New Kids On The Block (2011) , In a World Like This -con el regreso de Kevin (2013)- y luego de 6 años su reciente álbum DNA (2019).