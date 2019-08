A raíz de la demora de la quinta revisión del acuerdo stand-by, sería muy probable que se estirarán también los plazos del próximo desembolso del FMI, que estaba previsto para mediados del mes que viene.

Esto significa que los 5.400 millones de dólares que el Gobierno espera para enfrentar las probables turbulencias del tramo final de la campaña no llegarán en fecha. Así lo consideró Francisco Seminario, en una nota para Infobae.

De hecho, es posible, incluso, que lleguen después de las próximas elecciones: "Las demoras son normales", declaró al mismo medio.

"No debería haber problemas con las metas, que seguramente están cumplidas. Esto más bien parece indicar que algo no está fluyendo como se había previsto", añadió, al tiempo que dijo que "no es una situación sin retorno".

Una decisión de ese tipo no se toma a nivel técnico sino que es el board del organismo el que lo decide. Y lo hace sobre la base de un incumplimiento grosero de las metas o condicionalidades contenidas en el acuerdo, en este caso un crédito stand-by de 57.000 millones de dólares a tres años con desembolsos trimestrales sujetos a la aprobación de las revisiones técnicas.

Las fuentes consultadas por el medio coincidieron en que los nuevos plazos del Fondo reflejan, en el peor de los casos, "un cambio de contexto".

La entidad monetaria debe todavía indicar cuándo iniciará la revisión técnica, un proceso que lleva usualmente unos diez días de trabajo. Esto le daría tiempo al organismo multilateral para analizar ese nuevo contexto político, que según un experto de Washington "va a tener influencia sobre el futuro de la relación entre las partes".

En ese marco, los técnicos del FMI primero postergaron una semana su viaje cuando salió Nicolás Dujovne de Hacienda y en su lugar entró Hernán Lacunza. Luego, el objetivo ya no sería examinar los avances del programa sino "analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del Gobierno", así como reunirse "con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista", indicó un vocero del organismo.

Los observadores creen que el duro comunicado de Alberto Fernández sobre las responsabilidades compartidas en la "catástrofe social" y los rumores sobre una supuesta percepción de "vacío de poder" en la Argentina fueron un anticipo de la negociación que se viene.

No es un misterio para nadie que el ex jefe de gabinete de Cristina quiere reformular el acuerdo con el FMI y retrasar el calendario de la devolución del crédito. Siguiendo esa lógica, estaría buscando una posición de fuerza sin esperar al resultado electoral.