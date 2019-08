El serbio Novak Djokovic vuelve este miércoles a las canchas del US Open para el segundo capítulo de una cruzada en la que busca revalidar su título. Su rival será Juan Ignacio Londero, un jugador que viene labrando su camino en el tour.

"Voy a entrar a jugar, a disfrutar el partido", dijo Londero el lunes. "Por suerte jugué con Nadal en una cancha grande, por suerte jugué con Federer dos semanas atrás, tengo la oportunidad de jugar con un jugador así, son todos diferentes: uno (Nadal) es una máquina de intensidad, de cabeza, de meter pelota, de romperte por todos lados; otro (Federer) te hace aces que no los ves, a veces que te juega winners de todos lados y éste (Djokovic), no sé, no sé que hace, lo hace todo bien", resumió.

El juego precede al de Serena Williams, que busca su vigésimo cuarto título de Grand Slam, para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

La estadounidense, que fulminó en su estreno a María Sharapova con un doble 6-1 en 59 minutos, se cruza con Catherine McNally.

Más temprano, en los partidos del mediodía, Federer enfrenta en la cancha central al bosnio Damir Dzumhur.

El boliviano Hugo Dellien (84) tendrá un partido difícil ante el ruso Daniil Medvedev, quinto sembrado y ganador del Masters 1000 de Cincinnati, mientras que el chileno Christian Garín choca con Alex De Miñaur, australiano de ascendencia española y uruguaya.

"Sabemos que viene con mucha confianza, con resultados muy buenos en todas las superficies durante todo el año, creo que va a ser un lindo reto para poder ver cómo estoy en esta superficie con esta clase de jugadores", dijo Dellien a periodistas después de su primera victoria en Nueva York.

"Lo voy a disfrutar muchísimo y claramente tratar de entrar con la mentalidad ganadora", sentenció.