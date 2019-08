Mauricio Macri en botadura de buque Santiago S

El presidente Mauricio Macri lamentó la "incertidumbre política" que generó su derrota en las primarias y llamó a la oposición a "colaborar para que exista una institucionalidad democrática".

"Los argentinos estamos viviendo a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO, que han tenido consecuencias económica", sostuvo el mandatario, que definió a las elecciones primarias como "una encuesta, la más cara de todas".

En un acto en los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), el jefe de Estado llamó a la oposición a "colaborar para que exista una institucionalidad democrática, que permita el desarrollo" del país.

"Tenemos 59 días antes de llegar a las elecciones. Todos sabemos el peso de cada paso que damos. Está en nuestras manos contribuir a esa estabilidad, un clima de paz y de encuentro", sostuvo sobre la coyuntura política.

"De mi parte está todo el compromiso para dialogar y cooperar con todos los que haga falta para que esto suceda", añadió el líder del PRO, al tiempo que afirmó que está para "seguir dando pelea por el futuro".

Y, en clave electoral, concluyó: "No podemos aflojar. Los argentinos decidimos cambiar porque estamos seguros de que podemos ser mejores. Basta de resignación, que no le gane a la esperanza. Si llegamos hasta acá es porque elegimos el futuro y la paz. Ese sentimiento tiene que crecer y reafirmarse en el corazón de cada uno de nosotros".